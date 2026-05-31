HUIZEN — Grol strandt in halve finale nacompetitie na inhaalrace tegen De Zuidvogels

264 keer bekeken

Grol 1 heeft zondag de finale van de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse niet weten te bereiken. Op bezoek bij HSV De Zuidvogels verloor de ploeg uit met 4-2, nadat het al vroeg tegen een grote achterstand was aangelopen.

De wedstrijd begon uiterst ongelukkig voor Grol. Binnen veertien minuten stond er al een 3-0 tussenstand op het scorebord. De thuisploeg uit Huizen maakte daarmee direct duidelijk waarom het als favoriet aan de aftrap verscheen.

Toch gaf Grol zich niet gewonnen. Voor rust waren er kansen voor onder meer Luc Berentsen en Tyn Brockötter, maar een doelpunt bleef uit. Na de pauze kwam de ploeg van trainer Arjen Nijman sterk terug in de wedstrijd. Tiem Rots zorgde met een fraaie individuele actie voor de 3-1, waarna Sem van Beckhoven met een afstandsschot de spanning volledig terugbracht door de 3-2 binnen te schieten.

De vele meegereisde supporters uit begonnen te hopen op een verrassende ommekeer. Die hoop kreeg echter een flinke tegenslag toen José de Gonçalves zijn tweede gele kaart kreeg en Grol met tien man verder moest.

In de slotfase profiteerde De Zuidvogels van de ontstane ruimte en besliste de thuisploeg het duel definitief met de 4-2 uit een snelle counter.

Ondanks de uitschakeling kan Grol terugkijken op een sterk seizoen. De ploeg veroverde de eerste periodetitel en deed lange tijd mee om het kampioenschap. Blessures speelden later in het seizoen een rol, maar boden tegelijkertijd kansen aan jonge spelers, die zich nadrukkelijk hebben laten zien. Daarmee lijkt er voor Grol voldoende perspectief voor de komende jaren.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in