ZUTPHEN — Alzheimer Café Zutphen over leven met dementie

103 keer bekeken

Op woensdag 15 april vindt een nieuwe bijeenkomst plaats van het Alzheimer Café Zutphen in Het Bornhof. Tijdens deze avond staan ervaringsverhalen centraal rondom het leven met dementie.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden. Bezoekers krijgen informatie over de ziekte en kunnen ervaringen uitwisselen in een informele sfeer.

Het thema van deze bijeenkomst is “Koffie met een verhaal”. Er wordt gesproken over hoe het is om de diagnose dementie te krijgen, hoe om te gaan met hulp en hoe mensen de moed kunnen behouden. Volgens de organisatie bieden ervaringsverhalen herkenning en steun voor mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.00 uur. Tijdens de pauze en na afloop kunnen bezoekers informatie meenemen van Alzheimer Nederland en boeken inzien of lenen.

Voor wie behoefte heeft aan extra ondersteuning, is er ook de Dementielijn, dagelijks bereikbaar voor advies en een luisterend oor.

Meer informatie via:

www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in