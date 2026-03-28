LICHTENVOORDE — Lezing over omgaan met kanker in Bibliotheek Lichtenvoorde

In de Bibliotheek Lichtenvoorde wordt op donderdag 16 april een lezing gehouden over hoe je omgaat met mensen die kanker hebben. Voormalig oncoloog Erik Muller spreekt daar over communicatie rondom ziekte, gebaseerd op zijn boek Gelukkig heb je je wenkbrauwen nog!.

Muller deelt tijdens de avond inzichten uit gesprekken met kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat reacties uit de omgeving vaak goed bedoeld zijn, maar niet altijd als prettig worden ervaren. Zo kunnen vragen als “Hoe is het?” of opmerkingen als “Je ziet er goed uit” anders overkomen dan bedoeld. Volgens Muller is juist zorgvuldige en oprechte communicatie van grote waarde voor mensen die ziek zijn.

De lezing is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met ziekte in zijn of haar omgeving. De avond biedt herkenning en praktische handvatten voor hoe je het gesprek kunt aangaan.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Bibliotheek Lichtenvoorde in samenwerking met Stichting Oriolus en het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek. De lezing begint 16 april om 19.00 uur; aanmelden wordt op prijs gesteld via https://www.oostachterhoek.nl/erikmuller. De toegang is gratis, een vrije gift is welkom.

