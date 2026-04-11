GROENLO — Zondagsverhaal brengt steenfabriek van Groenlo opnieuw tot leven

230 keer bekeken

Zondag (morgen) om 09.00 uur verschijnt een nieuw zondagsverhaal over de steenfabriek van Groenlo. Daarin wordt een stuk verdwenen industrie uit de regio opnieuw tot leven gebracht. Lang voordat de Leemputten een natuurgebied werden, was dit gebied volop in gebruik voor kleiwinning. Vanuit de leemputten bij Zwolle reed dagelijks een smalspoortreintje met wagons vol klei naar de steenfabriek aan de rand van Groenlo. Daar werden duizenden bakstenen per week geproduceerd voor de Achterhoek en Twente.

Het verhaal neemt lezers mee van de eerste steenbakkerijen rond Groenlo in de zestiende eeuw tot de industriële fabriek uit 1892. Ook het leemtreintje en de grote brand van 1966, die een belangrijk keerpunt vormde, komen uitgebreid aan bod. Hoewel de fabriek inmiddels verdwenen is, zijn de sporen nog altijd zichtbaar in het landschap van de Leemputten. Daarmee blijft deze geschiedenis onlosmakelijk verbonden met Groenlo.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in