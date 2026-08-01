DOETINCHEM — Alzheimer Trefpunt Doetinchem start nieuwe reeks themabijeenkomsten

Alzheimer Trefpunt Doetinchem start in september een nieuwe reeks gratis bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten.

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en omgeving organiseert vanaf september een nieuwe serie bijeenkomsten voor mensen met en hun naasten. De bijeenkomsten vinden plaats in De Stadskamer in en zijn gratis toegankelijk.

De reeks begint op maandag 21 september, op Wereld Alzheimer Dag, met het thema ‘Ik heb ’. Tijdens deze avond delen een ervaringsdeskundige en diens partner hun persoonlijke ervaringen over het leven met dementie.

Vervolgens staan de volgende onderwerpen op het programma:

12 oktober – Natuur en dementie

9 november – Onbegrepen gedrag bij dementie

14 december – Humor en dementie

11 januari – Verlies en rouw bij dementie

8 februari – Vormen van dementie

Elke bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot 21.00 uur. Het programma bestaat uit een gesprek van een gespreksleider met een deskundige, gevolgd door een pauze en gelegenheid tot ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van ervaringen.

De Stadskamer is tijdens deze avonden exclusief geopend voor het . Vanwege de grote belangstelling wordt bezoekers gevraagd zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl.

Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.

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