BREDEVOORT — Expositie ‘Fluistergoed’ van Jacqueline van Bergeijk in Koppelkerk

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Van 3 juli tot en met 23 augustus 2026 is het werk van Jacqueline van Bergeijk te bewonderen in de bovenzaal van de in . De kunstenaar presenteert sculpturen, installaties en collages, die voornamelijk zijn vervaardigd uit door het leven getekend textiel.

Textiel fungeert als een woordeloze waarnemer. Het biedt warmte, bescherming en status, en vertelt verhalen over wie we zijn, hoe we leven en wat we hebben meegemaakt. De figuratieve en abstracte elementen in haar werk dragen elk hun eigen verhaal bij. Van oude stoffen, zoals kanten kleedjes en op straat gevonden handschoenen, weet Van Bergeijk een wereld van ideeën en verhalen te creëren. Haar kunst roept associaties en herinneringen op bij de kijker, waarbij ze een balans zoekt tussen kwetsbaarheid en kracht. Haar werk is subtiel en zacht, wat de titel ‘Fluistergoed’ treffend illustreert.

Jacqueline van Bergeijk heeft een achtergrond als Intensive Care verpleegkundige. Haar liefde voor stoffen leidde haar naar opleidingen als costumière en coupeuse. Naast haar werk en gezin gaf ze jarenlang Creatieve Naailessen. Om te onderzoeken of textiel bruikbaar was in autonome kunst, volgde zij de opleiding tot beeldend kunstenaar aan de Nieuwe Akademie Utrecht, een masterclass bij Frans Megens in Nijmegen en de opleiding Upgraders in Art in . Sinds 2010 werkt zij als zelfstandig beeldend kunstenaar in haar eigen atelier en is ze lid van Galerie De Ploegh in Amersfoort en het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. Haar werk is regelmatig te zien op kunstbeurzen, in galeries en musea door heel Nederland.

Praktische informatie:

– Locatie: bovenverdieping , Koppelstraat 35,

– Data: 3 juli tot en met 23 augustus 2026

– Openingstijden: vrijdag tot en met zondag, 11:00 – 17:00

– Entree: vrij; een gift wordt op prijs gesteld

Voor meer informatie: www.koppelkerk.nl / info@koppelkerk.nl

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