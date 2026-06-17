Alzheimer Trefpunt over verhuizen en dementie in Lichtenvoorde

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Het houdt op woensdag 24 juni een bijeenkomst over de gevolgen van verhuizen voor mensen met . De avond vindt plaats in in en is bedoeld voor mensen met een beginnende vorm van , mantelzorgers, naasten en andere belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomst geven wijkverpleegkundige Patty en adviseur Zorg en Wonen Noëlle van Careaz uitleg over de Wet langdurige zorg (Wlz), de mogelijkheden om met een Wlz-indicatie thuis te blijven wonen en de stappen die komen kijken bij een verhuizing naar een zorginstelling. Ook wordt stilgestaan bij de periode na een verhuizing en de impact daarvan op zowel de persoon met dementie als de directe omgeving.

Naast informatie en voorlichting is er ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Het wil daarmee niet alleen kennis bieden, maar ook een ontmoetingsplek zijn waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.

De bijeenkomst wordt gehouden in het aan de Dijkstraat 30 in (ingang Hamelandhal). De inloop begint om 19.30 uur met koffie en thee. Het programma duurt van 20.00 tot 21.30 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Meer informatie is te vinden via Alzheimer Nederland Oost-Gelderland.

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