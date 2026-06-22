Sius blikt terug op 60 jaar zorg en ontwikkeling

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Zorgorganisatie Sius heeft zaterdag 21 juni stilgestaan bij haar 60-jarig bestaan. De organisatie, die haar oorsprong heeft in , kijkt daarbij terug op zes decennia waarin de zorg voor mensen met een beperking ingrijpend veranderde. Waar de zorg in de jaren zestig vooral gericht was op bescherming en verzorging, ligt de nadruk tegenwoordig veel meer op zelfstandigheid, eigen keuzes en deelname aan de samenleving. Volgens bestuurder Patricia Jaeger heeft Sius in die periode geleerd om vooral te kijken naar wat mensen wél kunnen.

“De grootste ontdekking is dat ieder mens zich kan ontwikkelen. Een betekenisvol leven wordt niet bepaald door een beperking, maar door kansen, verbinding en vertrouwen”, aldus Jaeger. Die visie vormt tegenwoordig de basis van de ondersteuning die Sius biedt. Cliënten krijgen ruimte om te wonen, werken, leren en hun vrije tijd in te vullen op een manier die bij hen past. Daarbij staat het ontdekken en benutten van mogelijkheden centraal.

Sius ondersteunt inmiddels meer dan 800 mensen met een verstandelijke beperking, autisme en/of gedragsproblematiek. Dat gebeurt vanuit meer dan 40 locaties in de en via ambulante begeleiding in alle acht Achterhoekse gemeenten.

Ter gelegenheid van het jubileum maakte Sius een video waarin cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers vertellen over hun ervaringen en de ontwikkeling van de organisatie door de jaren heen.

Meer informatie is te vinden op Sius.

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