DOETINCHEM — Amphion Dansschool viert 45 jaar dansplezier in Doetinchem

Amphion Dansschool bestaat 45 jaar en viert dat met een jubileumvoorstelling op zaterdag 18 april in het Amphion Theater. De dansschool begon in 1981 als Dansschool Bertha Huls met zes leerlingen en groeide uit tot een vaste waarde binnen het culturele leven van Doetinchem. Volgens coördinator en docent Ilse Derksen is de kracht van de dansschool vooral de sfeer. Zij is al ruim 40 jaar verbonden aan de school, die inmiddels onderdeel is van Amphion Cultuurbedrijf. “Het is hier persoonlijk. Mensen zijn geen nummer,” zegt ze.

De dansschool telt inmiddels honderden leerlingen en ziet generaties opgroeien. Sommige dansers beginnen als kind, volgen later een opleiding en keren terug als docent. Ook zijn er deelnemers die al tientallen jaren blijven dansen. Dans is volgens Derksen meer dan alleen beweging. Het helpt bij zelfvertrouwen, expressie en sociale verbinding. Dat bleek ook tijdens de coronaperiode, toen lessen noodgedwongen buiten doorgingen om het contact te behouden.

Het jubileum wordt gevierd met de voorstelling De Betovering, waarin alle leerlingen optreden. De show vindt plaats op 18 april om 16.00 uur en is bedoeld voor een breed publiek. Met het jubileum onderstreept de dansschool haar rol als ontmoetingsplek in de stad, waar cultuur en ontwikkeling samenkomen en waar nog altijd nieuwe generaties hun eerste danspassen zetten.

