GROENLO — Tanken in Duitsland tijdelijk goedkoper door accijnsverlaging

Automobilisten uit de Achterhoek kunnen binnenkort profiteren van lagere brandstofprijzen in Duitsland. De Duitse regering heeft aangekondigd de accijns op benzine en diesel tijdelijk met 17 cent per liter te verlagen.

De maatregel is onderdeel van een pakket om de stijgende brandstofkosten te beperken. Volgens bondskanselier Friedrich Merz moet dit zorgen voor directe verlichting voor zowel automobilisten als bedrijven. De verlaging geldt naar verwachting voor ongeveer twee maanden en kost de Duitse overheid circa 1,6 miljard euro.

Voor inwoners van grensplaatsen zoals Winterswijk, Aalten en Groenlo kan dit extra voordeel opleveren. Duitsland was al goedkoper dan Nederland, maar het prijsverschil kan hierdoor verder oplopen. Dat kan leiden tot meer zogenoemd ‘tanktoerisme’ over de grens.

De maatregel volgt op stijgende brandstofprijzen door internationale spanningen, onder meer in het Midden-Oosten. Om het verlies aan belastinginkomsten deels op te vangen, verhoogt Duitsland de accijns op tabaksproducten.

