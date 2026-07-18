ARNHEM — Gelderland onderzoekt nieuw beleid voor zand- en kleiwinning

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De gaat onderzoeken hoe het beleid voor ontgrondingen, zoals de winning van zand en klei, kan worden vernieuwd. De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert daarbij verschillende beleidsopties te vergelijken, zodat de gevolgen voor natuur, landschap en leefomgeving goed in beeld komen.

Het huidige ontgrondingenbeleid sluit volgens de provincie niet meer aan op de huidige wet- en regelgeving en de toenemende druk op de beschikbare ruimte. Tegelijkertijd blijft de vraag naar bouwgrondstoffen zoals zand en klei groot. Daarom werkt aan een nieuw afwegingskader voor vergunningen.

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert de provincie om meerdere scenario’s te onderzoeken. Daarbij moet onder meer worden gekeken naar verschillende hoeveelheden grondstoffen die gewonnen kunnen worden, de bescherming van natuur- en landschapswaarden en de maatschappelijke meerwaarde van ontgrondingen. Ook adviseert de Commissie de effecten te vergelijken met de huidige situatie én met het voortzetten van het bestaande beleid.

De uitkomsten van het milieueffectrapport worden gebruikt bij de actualisatie van de Gelderse Omgevingsvisie en het Gelders Programma Gezonde en Veilige Leefomgeving. Daarnaast adviseert de Commissie om het nieuwe beleid regelmatig te monitoren en waar nodig tussentijds bij te sturen.

Meer informatie: https://www.commissiemer.nl en https://www.gelderland.nl

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