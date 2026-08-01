REGIO — Aziatische hoornaar breidt zich snel uit in Nederland: regionale meldingen nemen toe

Meldingen van de Aziatische hoornaar blijven toenemen in Nederland. Zo werden onlangs in Aalsmeer ongeveer vijftig Aziatische hoornaars gevangen en vijftien beginnende nesten gevonden. Ook in Bloemendaal en Schiedam zijn recentelijk meerdere nesten verwijderd. Volgens

De Aziatische hoornaar breidt zich snel uit in Nederland. Regionale meldingen en nesten nemen toe, mede door warm zomerweer en klimaatverandering.

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De Aziatische hoornaar is in Nederland steeds vaker te zien en te vangen. In Aalsmeer werden onlangs ongeveer vijftig exemplaren gevangen en vijftien beginnende nesten gevonden. Ook in Bloemendaal en Schiedam zijn meerdere nesten verwijderd. Deze meldingen passen in een landelijke trend van snelle verspreiding van deze invasieve soort.

De Aziatische hoornaar werd voor het eerst in 2017 in Nederland ontdekt, op Schouwen-Duiveland. Sindsdien heeft de soort zich vanuit het zuiden snel over het land verspreid. In 2025 werden meer dan 10.000 nesten gemeld, een teken dat de hoornaar zich stevig heeft gevestigd. Volgens Richard Piké van Bestrijdingsdienst Van der Velden zijn regionale meldingen inmiddels geen uitzondering meer.

Het warme zomerweer draagt bij aan de toegenomen activiteit van de hoornaars. Kolonies groeien in deze periode snel, waardoor meer werksters op zoek gaan naar voedsel. Dit leidt tot een grotere zichtbaarheid en meer meldingen. In de nazomer en herfst zijn de kolonies doorgaans het grootst. Een zachte winter kan bovendien de overlevingskans van overwinterende koninginnen verhogen, wat de populatie verder versterkt.

Hoewel het aantal gevangen hoornaars een indicatie geeft, zegt het niet precies hoeveel nesten er zijn. Eén nest kan veel werksters voortbrengen die herhaaldelijk in hetzelfde gebied voedsel zoeken. Ook is het belangrijk of er koninginnen of alleen werksters zijn gevangen, wat invloed heeft op de inschatting van de populatie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat de geelpoothoornaar inmiddels wijdverspreid en gevestigd is in Nederland. Dit betekent dat het opsporen en verwijderen van alle nesten niet meer realistisch is. De uitdaging ligt nu vooral in het beperken van risico’s, bijvoorbeeld door vroege signalering en het professioneel verwijderen van risicovolle nesten.

Besmettingsdienst Van der Velden adviseert om voorzichtig te zijn in de buurt van nesten. De hoornaars verdedigen hun nest fel bij verstoring of als mensen te dichtbij komen. Zelf proberen nesten te verwijderen wordt afgeraden vanwege het gevaar. Bij het zien van een enkel exemplaar is er geen reden tot paniek. Het is verstandig afstand te houden, een duidelijke foto te maken en de waarneming te melden, zodat kan worden beoordeeld of er een nest in de buurt is.

Provincies zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van beheersmaatregelen tegen de Aziatische hoornaar. Vroege signalering en professionele bestrijding blijven cruciaal om de risico’s voor mensen en te beperken.

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