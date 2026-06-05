ACHTERHOEK — Bescherm de jonkies: oproep om jonge dieren rust te geven in de Achterhoek

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Hoewel het zomers aanvoelt, is het broedseizoen in de nog volop bezig. Veel jonge vogels zijn net uitgevlogen en andere jonge dieren zijn nog afhankelijk van hun ouders. Daardoor zijn zij in juni en juli extra kwetsbaar voor verstoring.

Tien organisaties uit natuur, recreatie en landbouw vragen inwoners en bezoekers daarom om rekening te houden met jonge dieren. De oproep maakt deel uit van de campagne ‘Bescherm de jonkies’, die zichtbaar is met posters en spandoeken in het buitengebied.

Volgens wethouder realiseren veel mensen zich niet dat ook een hond die niet achter dieren aanjaagt voor stress kan zorgen. Daarom wordt gevraagd honden alleen los te laten op aangewezen losloopterreinen. Veel vogelsoorten beginnen in deze periode bovendien aan een tweede of zelfs derde nest, waardoor rust in natuurgebieden belangrijk blijft.

Ook voor boeren is aandacht voor dit onderwerp van belang. Hondenpoep in weilanden kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij koeien en kalfjes. Het opruimen van hondenpoep en het voorkomen van verstoring helpt daarom zowel de natuur als de landbouw.

De campagne wordt ondersteund door , LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Achterhoekse gemeenten. Zij werken samen binnen het netwerk Natuurlijk te Gast in de .

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