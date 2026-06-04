GROENLO — Nieuwe ondernemers melden zich in Beltrumsestraat Groenlo

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In de lijken twee leegstaande panden binnenkort een nieuwe invulling te krijgen. Op de etalageruiten van het voormalige pand van Bloemist Weenink wordt de komst van 8Senses aangekondigd. In het voormalige pand waar Bakker Nales zijn brood verkocht, is op de ramen te lezen dat Keukenlokaal zich hier binnenkort vestigt.

Wanneer beide ondernemingen daadwerkelijk de deuren openen, is nog niet bekend. Op de aankondigingen wordt gesproken over een opening “binnenkort”.

Volgens informatie op de ruiten richt 8Senses zich op optiek en audicienzorg. Daarnaast wordt melding gemaakt van een opleidings- en recruitmenttraject voor nieuwe medewerkers in de branche. Over Keukenlokaal is vooralsnog weinig bekend. De naam en de teksten op de ramen wijzen erop dat het bedrijf zich richt op keukens?

Met de aangekondigde komst van beide ondernemingen krijgen opnieuw enkele winkelpanden in de een nieuwe bestemming.

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