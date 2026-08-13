OOST-ACHTERHOEK — Bibliotheek Oost-Achterhoek presenteert nieuw cursusaanbod voor digitale vaardigheden

De Bibliotheek Oost-Achterhoek biedt een nieuw gratis cursusboekje met digitale cursussen voor inwoners, van basisvaardigheden tot online privacy en overheidsz…

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De heeft een nieuw overzicht samengesteld van digitale cursussen en workshops die in de tweede helft van 2026 worden aangeboden. Het cursusaanbod richt zich op inwoners die hun digitale vaardigheden willen verbeteren, van beginners tot mensen met meer ervaring.

Het cursusboekje is gratis verkrijgbaar in alle vestigingen van de bibliotheek en geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden om te leren werken met digitale apparaten en diensten. De cursussen zijn bedoeld om deelnemers zelfstandiger en veiliger te maken in het gebruik van digitale technologieën.

Voor mensen die nog weinig ervaring hebben met computers is er bijvoorbeeld de cursus Werken met je laptop 1 (Windows). Hierin worden basisvaardigheden behandeld zoals het gebruik van de muis, scrollen, typen en internetten. Smartphonegebruikers kunnen deelnemen aan de cursus Leer omgaan met je Android-smartphone, waarin onder meer het instellen van de telefoon, het downloaden van apps en het gebruik van Google Maps aan bod komen. Ook wordt aandacht besteed aan veilig gebruik en privacy.

Daarnaast biedt de bibliotheek cursussen aan die gericht zijn op het regelen van zaken via internet. Zo kunnen deelnemers met DigiVitaler leren werken met patiëntenportalen van ziekenhuizen of huisartsen. Tijdens de cursus Digisterker wordt uitgelegd hoe online overheidszaken geregeld kunnen worden, bijvoorbeeld via .

Voor wie zich wil verdiepen in digitale veiligheid is er de workshop Neem controle over je digitale privacy. Creatieve digitale activiteiten maken ook deel uit van het programma, zoals een workshop Fotoboek maken en voor volwassenen. In maken deelnemers kennis met technologieën als een 3D-printer en een snijplotter.

Op woensdag 9 september om 10.00 uur organiseert de bibliotheek in alle vestigingen een gratis voorlichtingsbijeenkomst onder de naam Durf Digitaal. Tijdens deze bijeenkomst wordt het cursusaanbod voor het najaar toegelicht en kunnen bezoekers ontdekken welke cursus het beste bij hen past. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, leden en niet-leden.

Meer informatie over het cursusaanbod en de voorlichtingsbijeenkomst is te vinden op de website van de .

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