Weer Achterhoek: Licht bewolkt met maximaal 34 graden

Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek licht bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 14 tot 34 graden.

19 keer bekeken

Het wordt vandaag in en de licht bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 14 tot 34 graden.

Ochtend

Rond 08:00 uur is het ongeveer 16 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 9 km/u.

Middag

Rond 14:00 uur is het ongeveer 32 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 8 km/u.

Avond

Rond 20:00 uur is het ongeveer 33 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 7 km/u.

Temperatuur, neerslag en wind

De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden en de maximumtemperatuur rond 34 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 13 km/u, met windstoten tot ongeveer 22 km/u.

De zon komt op rond 06:14 uur en gaat onder rond 21:02 uur.

KNMI-waarschuwing voor

⚠️ Code geel . Zeer warm Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.

Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

