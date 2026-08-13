Weer Achterhoek: Licht bewolkt met maximaal 34 graden
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek licht bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 14 tot 34 graden.
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek licht bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 14 tot 34 graden.
Ochtend
Rond 08:00 uur is het ongeveer 16 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 9 km/u.
Middag
Rond 14:00 uur is het ongeveer 32 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 8 km/u.
Avond
Rond 20:00 uur is het ongeveer 33 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 7 km/u.
Temperatuur, neerslag en wind
De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden en de maximumtemperatuur rond 34 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 13 km/u, met windstoten tot ongeveer 22 km/u.
De zon komt op rond 06:14 uur en gaat onder rond 21:02 uur.
KNMI-waarschuwing voor Gelderland
⚠️ Code geel Gelderland. Zeer warm Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.
Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.