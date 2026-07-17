OOST GELRE — Bijeenkomst over suïcidepreventie moet samenwerking in Oost Gelre versterken

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In in vindt op donderdag 10 september een bijeenkomst plaats over suïcidepreventie. Tijdens het zogenoemde Casuïstiekkwartet gaan zorgprofessionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en organisaties met elkaar in gesprek over samenwerking en ondersteuning.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken de deelnemers welke rol verschillende organisaties en professionals kunnen spelen bij het voorkomen van suïcide. De bijeenkomst vormt een eerste stap naar een lokale routekaart suïcidepreventie, waarmee inzichtelijk moet worden welke ondersteuning en expertise binnen het netwerk beschikbaar zijn.

De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur in aan de Mattelierstraat 19 in . Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar e.simmelink@oostgelre.nl.

Wie direct hulp nodig heeft of zich zorgen maakt om iemand anders, kan dag en nacht terecht bij 113 Zelfmoordpreventie via https://www.113.nl of telefonisch via 113 of 0800-0113.

Meer informatie over De Mattelier is te vinden op https://demattelier.nl.

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