OOST-ACHTERHOEK — BoekStartdag met knuffellogeerpartij in bibliotheken Oost-Achterhoek

De organiseert op zaterdag 6 juni de landelijke BoekStartdag in de vestigingen in , en . Tijdens de middag staat samen lezen, spelen en ontdekken centraal voor jonge kinderen en hun (groot)ouders.

Naast voorlezen en activiteiten voor de allerkleinsten is er dit jaar een bijzondere toevoeging: de knuffellogeerpartij. Kinderen mogen hun knuffel meenemen naar de bibliotheek, waar samen een verhaal wordt gelezen. Daarna krijgt de knuffel een eigen bibliotheekpasje en blijft deze van zaterdag tot maandag logeren in de bieb. De avonturen van de knuffels worden vastgelegd op een poster. Op maandag kunnen de kinderen hun knuffel weer ophalen.

De organisatie adviseert om niet de allerliefste knuffel mee te nemen, zodat kinderen hun favoriete knuffel niet hoeven te missen tijdens het logeerweekend.

De BoekStartdag vindt plaats van 14.00 tot 15.00 uur in de bibliotheken van , en . Meer informatie is te vinden via oostachterhoek.nl/boekstartdag.

💡 Wist je dat Wist je dat de BoekStartdag dit jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd om jonge kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met boeken en taal?

