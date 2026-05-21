DOETINCHEM — Laatste voorronde Amphion Open 2026 in Doetinchem

De laatste voorronde van Open 2026 vindt plaats op vrijdag 5 juni om 20.00 uur in het in . Vijf regionale acts strijden daar om een plek in de finale.

Het programma laat een brede mix aan talent zien. Het kleinkunstduo De Kornuiten uit Terborg treedt op, net als singer-songwriter Elaine Key uit . Dansgroep REMOVE uit doet mee met een dansact. Ook staan er twee bands op het podium: de Doetinchemse indieband Two Planets.2 en rockband Carboard Tiger, eveneens uit .

De deelnemers proberen zowel de jury als het publiek te overtuigen. Voor finalisten is er dit jaar bovendien iets nieuws: de Level Up Workshopdagen. Daar kunnen zij hun act verder ontwikkelen op basis van juryfeedback, bijvoorbeeld op het gebied van podiumprésence, timing, zang, dans of presentatie.

De derde voorronde begint vrijdag 5 juni om 20.00 uur in aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. Meer informatie en tickets zijn te vinden via Amphion.

