LICHTENVOORDE — Boeren overhandigen brandbrief over stikstofbeleid aan gemeente Oost Gelre

Meer dan 150 boeren boden een brandbrief aan de gemeente Oost Gelre aan over het landelijke stikstofbeleid en de gevolgen voor de agrarische sector.

28 keer bekeken

Meer dan 150 boeren hebben dinsdagavond 11 augustus bij het gemeentehuis in een brandbrief aangeboden aan het van . Ze uitten hun zorgen over het landelijke stikstofbeleid en de gevolgen daarvan voor de agrarische sector.

De boeren arriveerden met landbouwvoertuigen bij het gemeentehuis. Volgens de vertegenwoordigers van Boeren Samenwerking en LTO Noord afdeling hebben de landelijke plannen grote impact op agrarische bedrijven, hun inkomsten en de werkgelegenheid in het buitengebied. Ze vinden dat er onvoldoende overleg is geweest met boeren bij het opstellen van het beleid.

In de brandbrief roepen de boeren de gemeente op zich duidelijk achter de agrarische sector te scharen en hun bezwaren via bestuurlijke kanalen onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen. Daarnaast uitten zij zorgen over mogelijke bufferzones rond natuurgebieden, waaronder het Vragenderveen, die volgens hen nadelige gevolgen kunnen hebben voor bedrijven in die gebieden.

nam de brief namens de gemeente in ontvangst. Ze gaf aan het te waarderen dat de boeren hun zorgen kenbaar maakten en liet weten deze serieus te nemen. Wethouder Theo Donderwinkel gaf aan de boodschap binnen de bestuurlijke kanalen te zullen bespreken en agrarische bedrijven te bezoeken die binnen de zone rond het Vragenderveen liggen.

Volgens de verliep de bijeenkomst in goede orde. De volledige brandbrief is online beschikbaar.

Meer over de stikstofproblematiek en boeren in de regio is te lezen in het artikel over oproep tot overleg over stikstofaanpak in Berkelland.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

