LICHTENVOORDE — Boeren overhandigen brandbrief over stikstofbeleid aan gemeente Oost Gelre
Meer dan 150 boeren boden een brandbrief aan de gemeente Oost Gelre aan over het landelijke stikstofbeleid en de gevolgen voor de agrarische sector.
Meer dan 150 boeren hebben dinsdagavond 11 augustus bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde een brandbrief aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre. Ze uitten hun zorgen over het landelijke stikstofbeleid en de gevolgen daarvan voor de agrarische sector.
De boeren arriveerden met landbouwvoertuigen bij het gemeentehuis. Volgens de vertegenwoordigers van Boeren Samenwerking Achterhoek en LTO Noord afdeling Oost-Achterhoek hebben de landelijke plannen grote impact op agrarische bedrijven, hun inkomsten en de werkgelegenheid in het buitengebied. Ze vinden dat er onvoldoende overleg is geweest met boeren bij het opstellen van het beleid.
In de brandbrief roepen de boeren de gemeente op zich duidelijk achter de agrarische sector te scharen en hun bezwaren via bestuurlijke kanalen onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen. Daarnaast uitten zij zorgen over mogelijke bufferzones rond natuurgebieden, waaronder het Vragenderveen, die volgens hen nadelige gevolgen kunnen hebben voor bedrijven in die gebieden.
Burgemeester Gea Hofstede nam de brief namens de gemeente in ontvangst. Ze gaf aan het te waarderen dat de boeren hun zorgen kenbaar maakten en liet weten deze serieus te nemen. Wethouder Theo Donderwinkel gaf aan de boodschap binnen de bestuurlijke kanalen te zullen bespreken en agrarische bedrijven te bezoeken die binnen de zone rond het Vragenderveen liggen.
Volgens de gemeente Oost Gelre verliep de bijeenkomst in goede orde. De volledige brandbrief is online beschikbaar.
Meer over de stikstofproblematiek en boeren in de regio is te lezen in het artikel over oproep tot overleg over stikstofaanpak in Berkelland.