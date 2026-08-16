ZUTPHEN — Tentoonstelling over leven en verering van heilige Walburga in Zutphen

De Walburgiskerk in Zutphen toont van augustus tot oktober 2026 een tentoonstelling over het leven en de verering van heilige Walburga.

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In de Walburgiskerk in is van vrijdag 28 augustus tot en met zaterdag 24 oktober 2026 de tentoonstelling ‘In het spoor van Walburga’ te zien. De expositie belicht het leven van Walburga, de vrouw naar wie de kerk is vernoemd, en de verspreiding van haar verering in Europa.

Walburga werd in 711 in Engeland geboren en trok in de achtste eeuw naar het Europese vasteland om het christendom te verspreiden. Ze werd abdis van het klooster in Heidenheim, Duitsland. Na haar overlijden in 779 werden aan haar verschillende wonderen toegeschreven, en haar graf in Eichstätt ontwikkelde zich tot een belangrijk bedevaartsoord.

De relatie tussen Walburga en gaat terug tot 1105. Na een grote brand liet bisschop Burchard van Utrecht de herbouwde kerk wijden aan Walburga. Haar naam leeft sindsdien voort in de Walburgiskerk.

De tentoonstelling volgt de belangrijkste gebeurtenissen uit haar leven en toont hoe haar verering zich over Europa verspreidde. Bezoekers krijgen onder meer een monstrans, scepter, vaandel en ring te zien. Ook is er een kaart met Walburgiskerken in verschillende Europese landen.

Via audiofragmenten wordt extra informatie gegeven. Daarnaast stelt de expositie de vraag wie of wat mensen tegenwoordig vereren.

De tentoonstelling is te bezoeken met een regulier entreekaartje voor de Walburgiskerk aan het ’s Gravenhof in Zutphen. Openingstijden en bezoekersinformatie zijn te vinden op de website van de Walburgiskerk.

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