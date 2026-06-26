ZEDDAM — B’ROCK’OLIE brengt herkenbare hits naar Natuurtheater Zeddam

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B’ROCK’OLIE, een coverband met een hoog top 2000 gehalte, treedt op vrijdag 10 juli om 20.00 uur op in het Natuurtheater in Zeddam. De zesmansformatie staat garant voor een avond vol herkenbare hits en vergeten juweeltjes, waarbij plezier voorop staat.

Met frontlady Sophie in het middelpunt, speelt B’ROCK’OLIE een gevarieerd repertoire. Van nummers van ZZ Top en Steppenwolf tot Nederlandse smartlappen, de band past zich aan het publiek en de locatie aan. In hun akoestische sets zijn onder andere nummers van The Eagles, Creedence Clearwater Revival en The Beatles te horen. Bij optredens in de open lucht of grotere zalen kunnen ook hits van The Golden Earring, Beyoncé en ABBA voorbij komen.

Tijdens een optreden van B’ROCK’OLIE is stilzitten bijna onmogelijk. De herkenbare muziek en het enthousiasme van de bandleden nodigen uit tot meezingen en dansen. De band, die in de praktijk ongeveer 10 keer per jaar optreedt, zorgt ervoor dat elk optreden uniek is en voelt als een feest.

De entree voor het concert bedraagt 12,50 euro. Kaarten zijn beschikbaar via de website van het Natuurtheater of aan de kassa voorafgaand aan de voorstelling. Bij slecht weer wordt het optreden naar binnen verplaatst, wat tijdig via Facebook en de website wordt gecommuniceerd.

Voor meer informatie over B’ROCK’OLIE, inclusief hun volledige repertoire en aankomende optredens, kun je hun website bezoeken.

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