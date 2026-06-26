GELDERLAND — Ondernemersorganisaties reageren op stikstofbeleid Gelderland

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VNO-NCW Midden, het Landbouwcollectief , Cumela, HISWA-RECRON en bedrijven uit het 6e industriecluster hebben gereageerd op het vandaag gepresenteerde voorstel van de Gelderse gedeputeerde staten om stikstofuitstoot te verminderen. In hun reactie benadrukken de organisaties het belang van een evenwichtige aanpak die zowel het milieu als de economische belangen van de regio in ogenschouw neemt.

Volgens de ondernemersorganisaties is het cruciaal dat het beleid niet alleen gericht is op het reduceren van stikstof, maar ook rekening houdt met de gevolgen voor de lokale economie en werkgelegenheid. Ze pleiten voor een constructieve dialoog met de overheid om tot een haalbare en duurzame oplossing te komen.

De organisaties hebben daarnaast een brief gestuurd aan de leden van Provinciale Staten van , waarin ze hun standpunten verder toelichten. Ze hopen op een samenwerking die de belangen van zowel milieu als economie kan verenigen.

Pdf: Brief-aan-Provinciale-Staten.pdf

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