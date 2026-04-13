ZEDDAM — Cabaretier Oscar Smit opent seizoen Natuurtheater Zeddam

Het nieuwe theaterseizoen van het Natuurtheater Zeddam gaat zondag 26 april van start met cabaretier Oscar Smit. Hij speelt daar zijn voorstelling Starter, waarin hij op humoristische wijze de woningmarkt onder de loep neemt. In de voorstelling volgt het publiek Smit in zijn zoektocht naar een eigen woning. Met scherpe grappen en herkenbare situaties schetst hij de problemen waar veel starters tegenaan lopen. Thema’s als woningnood, samenwonen en politieke keuzes komen daarbij aan bod.

Smit won in 2024 de juryprijs van Cameretten en wordt gezien als een van de opkomende namen binnen het Nederlandse cabaret. Naast zijn werk als cabaretier is hij ook jurist, wat volgens kenners zorgt voor een scherpe en actuele invalshoek.

De voorstelling begint om 14.00 uur. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via de website van het Natuurtheater of aan de kassa. Bij slecht weer wordt het optreden naar binnen verplaatst.

Wist je dat: het Natuurtheater in Zeddam elk jaar het seizoen opent met een bijzondere voorstelling in de openlucht