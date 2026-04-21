VARSSELDER — Seizoenwerk speelt ‘De Ruïne’ nog één keer in Varsselder
Toneelgezelschap speelt op zaterdag 9 mei nog één keer de voorstelling in het Dorpshuus in . Na een succesvolle première in Silvolde keert het gezelschap daarmee terug naar de regio voor een laatste uitvoering.
De voorstelling staat onder regie van theatermaker en is bijzonder opgebouwd: de spelers uit de regio werkten zelf mee aan de verhaallijnen. Soontiëns smeedde die ideeën samen tot een script waarin herkenning, humor en emotie dicht naast elkaar liggen.
In De Ruïne staat een reünie centraal van bewoners uit de Vissenbuurt, een wijk die 25 jaar geleden uiteen werd gerukt door ingrijpende vernieuwing. Tijdens de bijeenkomst kruisen oude levens elkaar opnieuw. Dat levert een mix op van herkenbare, hilarische en ontroerende situaties, met tegelijk de vraag of het verleden zich wel laat herstellen.
Gastrecensent Paul Hugo Alink noemde de première eerder „herkenbaar, scherp, vol spelplezier en met ruimte voor humor én emotie”.
De voorstelling begint om 20.00 uur in het in Varsselder. Kaarten zijn verkrijgbaar via:
