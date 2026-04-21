VARSSELDER — Seizoenwerk speelt ‘De Ruïne’ nog één keer in Varsselder

177 keer bekeken

Toneelgezelschap Seizoenwerkⓘ speelt op zaterdag 9 mei nog één keer de voorstelling De Ruïneⓘ in het Dorpshuus in Varsselderⓘ . Na een succesvolle première in Silvolde keert het gezelschap daarmee terug naar de regio voor een laatste uitvoering.

De voorstelling staat onder regie van theatermaker Theo Soontiënsⓘ en is bijzonder opgebouwd: de spelers uit de regio werkten zelf mee aan de verhaallijnen. Soontiëns smeedde die ideeën samen tot een script waarin herkenning, humor en emotie dicht naast elkaar liggen.

In De Ruïne staat een reünie centraal van bewoners uit de Vissenbuurt, een wijk die 25 jaar geleden uiteen werd gerukt door ingrijpende vernieuwing. Tijdens de bijeenkomst kruisen oude levens elkaar opnieuw. Dat levert een mix op van herkenbare, hilarische en ontroerende situaties, met tegelijk de vraag of het verleden zich wel laat herstellen.

Gastrecensent Paul Hugo Alink noemde de première eerder „herkenbaar, scherp, vol spelplezier en met ruimte voor humor én emotie”.

De voorstelling begint om 20.00 uur in het Dorpshuusⓘ in Varsselder. Kaarten zijn verkrijgbaar via:

https://events.flextickets.nl/event/voorstelling-de-ruine

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in