DOETINCHEM — Social media-hit Juliet naar Amphion met voorstelling over twijfelende dertigers

De Amsterdamse kleinkunstenaar Juliet staat op vrijdag 24 april in het Amphion Theater met haar eerste avondvullende voorstelling Ik beloof je eeuwige twijfel. Na miljoenen views op social media maakt ze de stap naar het theater met een persoonlijke en humoristische show over het leven als dertiger. In haar voorstelling stelt Juliet herkenbare vragen over relaties, keuzes en verwachtingen. In een tijd waarin alles mogelijk lijkt, maar twijfel vaak overheerst, onderzoekt ze thema’s als bindingsangst, keuzestress en de zoektocht naar zekerheid. Met scherpe observaties en kwetsbare liedjes houdt ze haar publiek een spiegel voor.

Juliet werd bekend met haar korte ‘30-secondenliedjes’ op social media, waarin ze complexe gevoelens op een toegankelijke manier weet te verwoorden. In het theater krijgt die stijl meer ruimte. Samen met muzikant Pascal Voorbraak wisselt ze humoristische anekdotes af met intieme luisterpop.

De voorstelling begint om 20.30 uur in Amphion Theater aan de Hofstraat in Doetinchem. Meer informatie en tickets zijn te vinden via amphion.nl/theater.

Het programma biedt een herkenbare en eigentijdse blik op een generatie die zoekt naar balans tussen vrijheid en verbondenheid.

