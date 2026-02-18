wo 18 feb — Groenlo: 4°C • 0°–4° meer weer →

Carnavalsfoto’s Groenlo nu online

Foto: Marcel Houwer
GROENLO – De eerste foto’s van carnaval in Groenlo staan online. Tijdens het carnavalsweekend zijn op verschillende momenten foto’s gemaakt van activiteiten, optochten en feestlocaties. Deze zijn nu te bekijken en te bestellen via Oypo.

De volgende series staan online:

 

