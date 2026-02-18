Carnavalsfoto’s Groenlo nu online
GROENLO – De eerste foto’s van carnaval in Groenlo staan online. Tijdens het carnavalsweekend zijn op verschillende momenten foto’s gemaakt van activiteiten, optochten en feestlocaties. Deze zijn nu te bekijken en te bestellen via Oypo.
De volgende series staan online:
-
Carnaval vrijdag – Directe link naar de foto’s
- Foto’s Buutavond – Directe link naar de foto’s
-
Carnaval zaterdag (jeugd) – Directe link naar de foto’s.
-
Carnaval zaterdag carnavalsviering – Directe link naar de foto’s.
-
Carnaval zondag Kanonswal– Directe link naar de foto’s
-
Carnaval zondag optocht – Directe link naar de foto’s.
-
Carnaval maandag prijsuitreiking – Directe link naar de foto’s.
- Carnaval dinsdag 2e jeugdhoogheden – Directe link naar de foto’s
