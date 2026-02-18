Start bouw Eefseler Esch verwacht in 2027

242 keer bekeken

GROENLO – De proefsleuven op woningbouwlocatie Eefseler Esch zijn weer gedicht. Sinds 12 januari werd hier archeologisch onderzoek uitgevoerd als voorbereiding op de geplande nieuwbouw. Naast het archeologisch onderzoek volgt nog een vervolgonderzoek naar mogelijk niet-gesprongen explosieven. Pas als deze onderzoeken zijn afgerond en goedgekeurd, kan de Gemeente Oost Gelre starten met het bouwrijp maken van het terrein. Dat wordt eind dit jaar verwacht.

127 woningen in eerste fase

In fase 1a en 1b worden 127 van de in totaal 243 geplande woningen uitgegeven:

21 kavels via de gemeente

28 sociale huurwoningen via De Woonplaats

2 particuliere kavels

76 projectmatig ontwikkelde woningen

De eerste woningen kunnen naar verwachting medio 2027 worden gebouwd.

Projectmatige woningen

De 76 projectmatige woningen worden in één pakket aan een ontwikkelaar gegund. Die partij ontwerpt, bouwt en verkoopt de woningen vervolgens zelf. Inschrijving verloopt later via de geselecteerde ontwikkelaar. Voor bedrijven organiseert de gemeente op 12 maart een marktconsultatie. Aanmelding kan via TenderNed. De gunning van fase 1 wordt verwacht in de zomer van 2026.

Meer informatie over het woningbouwplan Eefseler Esch lees je de website van gemeente Oost Gelre.

