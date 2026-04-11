LICHTENVOORDE — Casemanager dementie centraal tijdens Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

organiseert op woensdag 23 april een bijeenkomst over de rol van de casemanager bij dementie. De avond vindt plaats in Cultureel Centrum Den Diek in Lichtenvoorde en is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, hun naasten en andere belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomst vertelt casemanager Petra Luttekes over de verschillende fasen van het traject en de ondersteuning die zij daarbij kan bieden. Omdat dementie niet te genezen is, ligt de focus op de mogelijkheden om patiënten en mantelzorgers zo goed mogelijk te begeleiden bij het langer thuis wonen. Naast de informatievoorziening is er volop ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met anderen.

De inloop met koffie en thee begint om 19.30 uur bij de ingang aan de zijde van de Hamelandhal aan de Dijkstraat 30. Het inhoudelijke programma duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur. Bezoekers hoeven vooraf niet te reserveren en de toegang is volledig gratis. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland regio Oost-Gelderland.

