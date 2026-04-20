RUURLO/HATTEM — Acro Achterhoek pakt twee tickets voor halve finale acrogym

Acro Achterhoek heeft bij de Oost-Nederlandse Kampioenschappen acrogym twee plaatsen veroverd voor de landelijke halve finales. De wedstrijden werden gehouden op zaterdag 11 april in Hattem en zaterdag 18 april in Ruurlo ⓘ, waar een deel van het kampioenschap plaatsvond in de eigen sporthal.

De Achterhoekse vereniging verscheen met zes teams aan de start. Op 11 april liet het jeugdduo Saar en Sam in supplement 4 een sterke oefening zien. In een groot deelnemersveld eindigden zij als negende van Oost-Nederland.

Een week later stond in Ruurlo het tweede deel van het kampioenschap op het programma. Voor eigen publiek begonnen Tess, Femke en Kim sterk in het supplement 3 junioren trio. Zij grepen met een vierde plaats net naast het podium. Ook Keet, Anne en Noa lieten zich in supplement 3 jeugd zien met een zevende plaats. Voor dit team was deelname al bijzonder, omdat het hun eerste wedstrijdseizoen in de acrogym is.

De grootste successen kwamen in de middag bij de supplement 2 senioren. Eva, Maud en Floor wonnen brons en plaatsten zich daarmee voor de landelijke halve finale op 10 mei in Amstelveen. Ook Emma en Yinthe bemachtigden een ticket met een knappe vijfde plaats.

Aan het einde van de dag eindigde het supplement 1 senioren trio Kim, Tara en Julia als achtste in een sterk veld. Zij zijn daarmee eerste reserve voor de halve finale.

Met twee geplaatste teams kijkt Acro Achterhoek terug op een geslaagd kampioenschap in eigen huis en richt de vereniging zich nu op de volgende stap: de halve finales in Amstelveen.

