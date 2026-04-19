GROENLO — Zitvolleybalclinic bij Grol blijkt zwaarder dan verwacht

Op zondagmiddag 19 april 2026 heeft volleybalvereniging Grol in Groenlo ⓘ een zitvolleybalclinic georganiseerd. De clinic vond plaats in samenwerking met Alfred Oonk en Sanne Dubbelink en trok enthousiaste deelnemers.

Tijdens de middag kregen deelnemers eerst uitleg over de verschillen tussen zitvolleybal en het reguliere volleybal. Daarna werd er actief geoefend met technieken zoals bewegen in het veld, verdedigen en aanvallen. De clinic werd afgesloten met een wedstrijd, waarbij Oonk en Dubbelink af en toe meespeelden of tips gaven.

Wat voor velen begon als een laagdrempelige kennismaking, bleek in de praktijk behoorlijk intensief. Deelnemers spraken na afloop over de zwaarte van de sport. Reacties als “wat is dit zwaar” en “ik voel mij wat stijf in de benen” waren veelgehoord.

De clinic stond niet op zichzelf. Volleybalvereniging Grol heeft een verleden in het zitvolleybal. Op de tribune zat onder meer Robert Oldenkotte, oud-teamgenoot van Oonk. Samen speelden zij vroeger bij BRENG, een combinatie van verenigingen uit Borculo ⓘ, Ruurlo ⓘ, Eibergen ⓘ, Neede ⓘ en Groenlo, waarmee zij door heel Nederland reisden voor wedstrijden.

Tegenwoordig is het zitvolleybal in Oost-Nederland sterk teruggelopen. Met de clinic wil Oonk het enthousiasme voor deze sport opnieuw aanwakkeren. De boodschap aan het einde van de middag was dan ook duidelijk: iedereen die nieuwsgierig is, wordt aangemoedigd om het vooral eens te proberen.