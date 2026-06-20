OOST GELRE — Coalitie Oost Gelre zet in op 30.000 bomen, woningbouw en sterker centrum Groenlo

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De nieuwe coalitie van CDA, OOG en PRO wil de komende vier jaar fors investeren in groen, woningbouw, leefbaarheid en de lokale economie. Een van de meest opvallende plannen uit het coalitieakkoord ‘Lief met lef’ is de ambitie om 30.000 bomen te planten in de gemeente. Daarnaast wil de coalitie het centrum van verder ontwikkelen, meer woningen bouwen voor starters en ouderen en evenementen beter ondersteunen.

De aanplant van 30.000 bomen maakt deel uit van een bredere aanpak om beter bestand te maken tegen klimaatverandering. De gemeente wil meer groen in woonwijken, op schoolpleinen en in de openbare ruimte. Ook wordt ingezet op extra schaduwplekken, en een betere opvang van regenwater.

Voor bevat het akkoord nog een opvallend voornemen. De coalitie wil samen met ondernemers en inwoners werken aan een nieuw masterplan voor het centrum van de stad. Daarbij moet aandacht zijn voor een aantrekkelijk winkelgebied, meer groen, minder leegstand en een levendige binnenstad. Ook evenementen spelen volgens de coalitie een belangrijke rol bij de aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarom wil het gemeentebestuur procedures voor kleinere evenementen vereenvoudigen, vrijwilligers ondersteunen en een servicegericht evenementenloket inrichten.

Ook de woningmarkt krijgt veel aandacht. De coalitie houdt vast aan de ambitie om tot 2035 ongeveer 1.350 woningen te realiseren. Daarbij wordt ingezet op betaalbare huur- en koopwoningen, levensloopbestendige woningen voor ouderen en woonruimte voor starters. Waar de wet dat toestaat, wil de gemeente starters uit Oost Gelre bij nieuwbouwprojecten extra kansen bieden.

Op economisch gebied blijft de ontwikkeling van bedrijventerrein De Laarberg belangrijk. Daarnaast wil de coalitie de discussie over een nieuw bedrijventerrein bij opnieuw oppakken. Daarbij moeten economie, woningbouw, verkeer, natuur en waterberging zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Verder spreekt de coalitie zich uit voor verbetering van de bereikbaarheid in de regio. Daarbij blijft zij pleiten voor verdere ontwikkeling van de N18 en ondersteunt zij de geplande infrastructurele werkzaamheden tussen Groenlo en . Op het gebied van veiligheid komt er extra aandacht voor de bestrijding van ondermijning en wordt een pilot gestart om zorgfraude beter op te sporen en aan te pakken.

Met het akkoord kiezen CDA, OOG en PRO Oost Gelre volgens eigen zeggen voor een koers waarin wonen, werken, natuur en leefbaarheid met elkaar in balans blijven. De komende jaren moet blijken hoe de plannen worden uitgewerkt en welke projecten daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

💡 Wist je dat Wist je dat de ambitie van 30.000 nieuwe bomen neerkomt op ongeveer één boom per inwoner van Oost Gelre?

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