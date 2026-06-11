LOCHEM — Koperblazers openen zomerse beiaardconcertserie in Lochem

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De zomerse beiaardconcertserie van Stichting Gudula Cultureel gaat vrijdag 26 juni van start met een bijzonder concert vanaf de toren van de Grote of St.- in . Tien koperblazers uit verschillende kernen van de gemeente verzorgen samen met stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman en pianist Dick Sanderman de muzikale aftrap.

Met de concertserie wil Stichting Gudula Cultureel de aandacht vestigen op de Lochemse beiaard, een belangrijk cultuurhistorisch instrument. De beiaardcultuur in Nederland werd in 2014 erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

De beiaard in de toren van de Grote of St.- geldt als een van de mooiste van Nederland. Het instrument wordt wekelijks bespeeld door stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman, die sinds 2013 verbonden is aan de Lochemse beiaard. Tijdens het openingsconcert staan onder meer composities van Leen ’t Hart en Dick Sanderman op het programma.

Het concert begint om 19.00 uur en is te beluisteren vanaf de terrassen en in de straten rond de markt in Lochem. Bezoekers kunnen aan de voet van de toren een vrijwillige bijdrage geven voor de concertreeks.

Meer informatie is te vinden via Lochem Klassiek

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