GELDERLAND — Code rood blijft zaterdag van kracht in 4 provincies waaronder Gelderland 

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Het KNMI heeft het weeralarm voor extreme hitte verlengd. Ook zaterdag geldt code rood voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, en Overijssel. In de rest van Nederland blijft, met uitzondering van de Waddeneilanden, code oranje van kracht.

De combinatie van zeer hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zorgt opnieuw voor benauwde en gevaarlijke omstandigheden. Volgens het KNMI kan iedereen gezondheidsklachten krijgen, zoals uitdroging, oververhitting of zelfs een hitteberoerte. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft daarom ten minste tot en met zaterdag van kracht.

Daarnaast wordt zaterdagavond rekening gehouden met een omslag in het weer. Voor het hele land geldt dan code geel vanwege de kans op zware onweersbuien. Daarbij kunnen plaatselijk grote hagel, zware windstoten en veel regen voorkomen, wat voor overlast en schade kan zorgen.

Het KNMI adviseert om zware inspanning te vermijden, voldoende water te drinken, uit de zon te blijven en extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen en huisdieren.

Meer informatie en de actuele waarschuwingen zijn te vinden op KNMI

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