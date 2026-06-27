Nieuwe namen voor Huntenpop 2026 bekendgemaakt
Er is weer goed nieuws voor muziekliefhebbers! Huntenpop heeft een nieuwe reeks namen toegevoegd aan de line-up voor het festival in 2026. Met een gevarieerd aanbod van genres, van krachtige gitaren en meeslepende gothic rock tot bluegrass en hiphop, belooft het festival voor ieder wat wils te bieden.
De line-up is bijna compleet en bevat onder andere bekende artiesten zoals Brainpower, Blackbriar en Afro Bros. Brainpower, bekend van hits als ‘Vlinders’ en ‘Dansplaat’, heeft een indrukwekkende carrière met meer dan 50 gouden en platina platen. Hij start in 2026 zijn nieuwe tour ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum.
De alternatieve metalband Blackbriar, die miljoenen streams op Spotify heeft, komt ook naar Huntenpop. Ze hebben recentelijk een tour door elf Europese landen gemaakt en zijn nu klaar om het publiek in Ulft te veroveren.
Daarnaast zal het duo Afro Bros, dat zijn carrière begon in Arnhem, de festivalgangers trakteren op hun unieke mix van housemuziek met Caribische invloeden.
Tot slot zorgt The Hillbilly Moonshiners voor een frisse draai aan bekende hits met hun moderne bluegrassstijl. Deze band transformeert populaire nummers in opzwepende, banjo-pickende anthems.
Huntenpop vindt plaats op 21 en 22 augustus 2026 in Ulft. Voor meer informatie en tickets kun je terecht op Huntenpop.nl
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