DOETINCHEM — Cursus Achterhoek(s) start in september met focus op taal en cultuur

De negende editie van de Cursus Achterhoek(s) start op 8 september in Doetinchem met aandacht voor taal, cultuur, natuur en muziek.

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– Het organiseert vanaf 8 september 2026 de negende editie van de Cursus (s). Tijdens zeven dinsdagavonden en een excursie krijgen deelnemers een uitgebreid beeld van de Achterhoekse taal, cultuur, natuur, literatuur en muziek.

De cursus richt zich op zowel geboren Achterhoekers als nieuwkomers die meer willen weten over de streek en haar identiteit. Centraal staat de Nedersaksische taal, met aandacht voor grammatica, spelling en het schrijven in streektaal. Daarnaast komen onderwerpen aan bod zoals het , de rol van water en de rijke muziekscene met dialectbands.

De cursusavonden vinden plaats in ’t Brewinc aan de IJsselkade 13 in , telkens van 19.30 tot 21.45 uur. Bekende Achterhoekers delen hun kennis, waaronder Hans Keuper en Willem te Molder over muziek, Arend Heideman en Sander Grootendorst over literatuur, André Kaminski over landschap en Louis Lansink over water. Streektaalfunctionaris Diana Abbink en streektaalschrijver Joop Hekkelman verzorgen de lessen over taal.

Op 24 oktober is er een excursie door het , die onderdeel is van de cursus. De afsluitende avond staat in het teken van praktijk, waarbij deelnemers met elkaar in het dialect spreken.

De cursus kost 175 euro en is inclusief cursusboek, koffie, thee, frisdrank, de excursie en een certificaat. Er is plaats voor veertig deelnemers. Aanmelden kan tot 1 september 2026 via info@ecal.nu onder vermelding van ‘Aanmelding cursus Achterhoeks’.

Meer informatie en de cursusbrochure zijn te vinden op de website van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

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