BELTRUM — Fietstour langs corsobouwlocaties in Beltrum en Rekken

Op 22 augustus kunnen deelnemers tijdens een fietstocht exclusief achter de schermen kijken bij corsobouwlocaties in Beltrum en Rekken.

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Wie wil weten hoe corsowagens worden gemaakt, kan op zaterdag 22 augustus deelnemen aan een bijzondere fietstocht langs verschillende corsobouwlocaties in en Rekken. De tocht, georganiseerd door het Toeristisch Informatiepunt (TIP) in samenwerking met corsobouwers van Festunique en het Rekken, biedt een uniek kijkje achter de schermen op plekken die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn.

De route van ongeveer 40 kilometer voert door het landschap rond Beltrum, en Rekken. Onderweg bezoeken deelnemers twee corsobouwlocaties in Beltrum, de dahliatuin bij de Piepermolen en een corsobouwgroep in Rekken. Hier is te zien welke creativiteit, techniek en vakmanschap nodig zijn voor het bouwen van de corsowagens. Deelnemers krijgen zo een voorproefje van het Rekken op 26 en 27 augustus en Festunique Beltrum op 6 september.

Deelnemers kunnen starten tussen 9.30 en 10.00 uur vanaf drie locaties: Eetcafé in Beltrum, TIP Eibergen en Los Hoes in Rekken. Voorinschrijving kan tot en met 20 augustus via het online formulier op de website van Eibergen. De kosten bedragen € 6,50 per persoon bij voorinschrijving, op de dag zelf is dat € 8,50. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee. Iedere deelnemer ontvangt een routeboekje en een versnapering voor onderweg. De locaties zijn tot 16.30 uur geopend. Dichte schoenen worden aanbevolen en deelname is op eigen risico.

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