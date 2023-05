Brandweerpost Suderwick overdag inzetbaar in VNOG

DINXPERLO – Vanaf 1 mei 2023 is de Duitse brandweerpost Suderwick ook overdag op werkdagen inzetbaar in Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Deze uitbreiding is een positieve ontwikkeling voor de regio, omdat de brandweerpost in het Duitse buurdorp Suderwick nu op ieder moment beschikbaar is voor ondersteuning. Voorheen was de post alleen in de avond, nacht en weekenden beschikbaar voor hulpverlening.

De verbeterde beschikbaarheid van de brandweerpost in Suderwick is mede te danken aan de Coronacrisis. Sinds de uitbraak van het virus wordt er meer vanuit huis gewerkt, wat gunstig is voor de beschikbaarheid van de vrijwillige brandweerlieden in Suderwick.

Met de uitbreiding van de beschikbaarheid van de brandweerpost in Suderwick wordt vooral Dinxperlo en omgeving geholpen. Het is nu mogelijk om op ieder moment hulp vanuit het aangrenzende Duitsland te krijgen.

De uitbreiding sluit aan bij project ‘CrossFire’, waarin wordt gewerkt aan een intensivering van de samenwerking tussen de brandweerposten van Dinxperlo en Suderwick. Het uiteindelijke doel van dit project is de realisatie van een gezamenlijke brandweerkazerne voor beide brandweerposten.

De uitbreiding van de beschikbaarheid van de brandweerpost in Suderwick is een belangrijke ontwikkeling voor de regio en draagt bij aan een betere hulpverlening in geval van nood.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl