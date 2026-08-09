GROENLO — Directeur Daphne Maas vertrekt bij Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo

Daphne Maas vertrekt na vier jaar als directeur van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo. Ze blijft de komende maanden nog werkzaam.

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Daphne Maas neemt na vier jaar afscheid als directeur van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in . Ze maakte haar vertrek bekend via LinkedIn, zonder een exacte datum te noemen. De komende maanden blijft Maas nog werkzaam voor het museum.

Maas begon in 2023 bij het museum, toen de plannen voor het voormalige Museum 1627 al waren uitgewerkt. Onder haar leiding is het museum verder opgebouwd, zijn de verhaallijnen ontwikkeld en is een vrijwilligersorganisatie opgezet. In april 2025 opende het museum officieel zijn deuren in de Oude Calixtuskerk.

Het museum belicht de Tachtigjarige Oorlog vanuit drie verschillende perspectieven. Begin dit jaar opende de tentoonstelling ‘Dichtbij de oorlog’, die de oorlog in Oekraïne behandelt en bruiklenen uit Kyiv toont. Op dit moment werkt Maas nog aan de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling.

In haar bericht geeft Maas aan dat ze niet vertrekt omdat het moet, maar omdat ze ruimte wil maken voor iemand die het museum verder kan ontwikkelen en de organisatie kan versterken. Ze heeft zelf nog geen duidelijk beeld van haar volgende stap.

De vacature voor een nieuwe directeur wordt binnenkort gepubliceerd. Meer informatie is beschikbaar op de website van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog.

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