RUURLO — Eerste Kunstmarkt in Ruurlo brengt meer dan 40 kunstenaars samen

Op 12 augustus 2026 vindt de eerste Kunstmarkt Ruurlo plaats met ruim 40 kunstenaars in het centrum, gratis toegankelijk voor iedereen.

165 keer bekeken

Op woensdag 12 augustus 2026 verandert het centrum van in een ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers. Tijdens de eerste editie van de Kunstmarkt presenteren ruim veertig kunstenaars en creatieve makers hun werk in de Dorpsstraat en op het Kerkplein. De markt is open van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

De Kunstmarkt wordt georganiseerd door Kunst & Creatie in samenwerking met KunstKring Ruurlo. Ruim dertig kunstenaars uit Ruurlo, de en andere delen van Nederland tonen hun schilderijen, keramiek, fotografie, beeldhouwwerken, sieraden, glaskunst, illustraties, textielkunst en andere ambachtelijke creaties in de Dorpsstraat. Op het Kerkplein presenteren tien leden van KunstKring Ruurlo hun werk in eigen kramen.

Bezoekers kunnen tijdens de markt direct in contact komen met de kunstenaars. Zij delen graag hun inspiratie, technieken en de verhalen achter hun werk. Dit persoonlijke contact maakt het evenement extra bijzonder.

De kunstmarkt is goed te combineren met een bezoek aan in Kasteel Ruurlo, de winkels en de terrassen in het centrum. Zo biedt het evenement een compleet dagje uit voor inwoners, toeristen en dagjesmensen.

De Kunstmarkt Ruurlo vindt plaats op woensdag 12 augustus 2026 van 10.00 tot 17.00 uur in de Dorpsstraat en op het Kerkplein. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

