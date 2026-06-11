Documentaire over familiegeschiedenis en trauma te zien bij Amphion Filmhuis

255 keer bekeken

Bij het Filmhuis draait vanaf 14 juni de documentaire Mama’ku: van Jakarta tot de Molukken. De film vertelt het verhaal van familiegeschiedenis, migratie en intergenerationeel trauma en bestaat uit een hoofdfilm en de voorfilm Sudah.

In de hoofdfilm reist danseres Cheroney Pelupessy samen met haar moeder naar Indonesië. Tijdens die reis zoeken zij naar een manier om om te gaan met een verleden dat wordt gekenmerkt door migratie, stilzwijgen en huiselijk geweld.

De voorfilm Sudah volgt de Manadonese Senna, die voor het eerst naar Indonesië reist. Daar probeert zij contact te leggen met haar moeder en andere familieleden om meer te weten te komen over haar familiegeschiedenis.

De documentaire is gemaakt door Sven Peetoom, die eerder films maakte over de gevolgen van het koloniale verleden van Nederland in Indonesië. In Mama’ku: van Jakarta tot de Molukken staan de impact van verzwegen familieverhalen, trauma en de zoektocht naar verbinding centraal.

Meer informatie over de vertoningen is te vinden via Amphion Filmhuis.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in