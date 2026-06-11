GROENLO — Grol 8 kroont zich tot kampioen na zege op Pax 6

334 keer bekeken

Grol 8 heeft zondag 7 juni het kampioenschap binnengehaald. Op de laatste speeldag had de ploeg aan een gelijkspel genoeg tegen Pax 6, maar uiteindelijk werd het op sportpark Den Elshof een overtuigende 4-1 overwinning.

Voor veel spelers van Grol 8 was de spanning vooraf duidelijk voelbaar. Mede door een oproep op sociale media waren veel supporters naar het sportpark gekomen om het team aan te moedigen. Toch begon Grol sterk. Al na twee minuten kreeg Jim Klein Gebbinck een grote kans, maar de keeper van Pax voorkwam een vroege voorsprong.

Na een kwartier brak topscorer Giel ter Bogt de ban. De aanvaller, die vanwege een verhuizing naar Amsterdam voorlopig zijn laatste wedstrijd voor de ploeg speelde, zette Grol op een 1-0 voorsprong. Nog voor rust verdubbelde Mees van Schaik de marge door beheerst de 2-0 binnen te schuiven.

Na de pauze speelde Grol vrijer en met meer vertrouwen. Dat leverde al snel de 3-0 op via een krachtig schot van Myron Baten. Pax kwam nog terug tot 3-1 door een ongelukkig eigen doelpunt van Kane Everink, maar echt spannend werd het niet meer. Een fraaie steekpass van IJen Cuppers bereikte Pieter Reusen, die zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte en daarmee de eindstand op 4-1 bepaalde.

Na het laatste fluitsignaal kon het feest beginnen. In de kantine werd het kampioenschap gevierd met muziek van DJ Schaiky en zanger Quinten. Ook op maandag werd het succes nog uitgebreid gevierd.

Met de overwinning bekroont Grol 8 een sterk seizoen met de titel.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in