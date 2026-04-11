DOETINCHEM — Strijkersdag voor violisten en cellisten bij Amphion Muziekschool

Amphion Muziekschool houdt op zaterdag 30 mei een strijkersdag voor jonge en volwassen violisten en cellisten aan de Bizetlaan 1 in Doetinchem. Tijdens de dag staan samenspel, muzikaliteit en speelplezier centraal. Deelnemers kunnen meedoen aan een orkestworkshop en een workshop improvisatie.

De strijkersdag is bedoeld voor zowel beginnende als gevorderde muzikanten. Voor deelnemers vanaf 12 jaar met enkele jaren speelervaring is er in de ochtend de workshop Improviseren kun je leren!. Daarin ontdekken zij hoe ze vrij kunnen spelen met ritme en melodie, luisteren naar elkaar en samen muziek kunnen opbouwen.

In de middag volgt de orkestworkshop, waarin deelnemers ervaren hoe het is om samen in een orkest te spelen en toe te werken naar een presentatie op het podium. Er worden twee orkesten gevormd: een A-orkest voor beginners tot ongeveer drie jaar les en een B-orkest voor gevorderden vanaf ongeveer vier jaar les. Wie twijfelt over het niveau, kan overleggen met de eigen docent.

Het programma begint om 10.30 uur met de improvisatieworkshop. Van 12.00 tot 13.00 uur is er inloop en lunch. De orkestmiddag duurt van 13.00 tot 15.00 uur. Aansluitend is er vanaf 15.00 uur een gratis presentatie in de Bizetzaal voor ouders, familie en andere belangstellenden. Reserveren voor die presentatie is wel verplicht.

Met de strijkersdag wil Amphion Muziekschool violisten en cellisten uit de regio op een laagdrempelige manier samen laten musiceren en podiumervaring laten opdoen.

Meer informatie en aanmelden kan via Amphion Muziekschool.

