LICHTENVOORDE — Theatervoorstelling over dementie bij Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

171 keer bekeken

Het organiseert op woensdag 27 mei een speciale bijeenkomst met de interactieve theatervoorstelling ‘Bewegen tot beweging’. De avond is bedoeld voor mensen met beginnende , hun mantelzorgers en andere belangstellenden.

De voorstelling wordt verzorgd door en draait om Mia, die heeft en weinig zin heeft om te bewegen. Haar echtgenoot Wim probeert haar in beweging te krijgen, met muziek als verrassend hulpmiddel. De voorstelling laat op toegankelijke en herkenbare wijze zien hoe belangrijk beweging en contact kunnen zijn bij dementie. De voorstelling duurt ongeveer 60 minuten en wordt gespeeld door twee acteurs.

De bijeenkomst vindt plaats in (ingang Hamelandhal) aan de Dijkstraat 30 in . Bezoekers zijn welkom vanaf 19.30 uur voor koffie of thee, het programma loopt van 20.00 tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

Vanwege de verwachte belangstelling wordt gevraagd om vooraf aan te melden via d.kuska-ueffing@alzheimervrijwilligers.nl

Meer informatie: Alzheimer Nederland regio Oost-Gelderland

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Wat vind je hiervan? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry