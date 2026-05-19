WINTERSWIJK — Film Amrum te zien bij Filmhuis Winterswijk

Filmhuis vertoont dinsdag 26 mei de film Amrum in Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat in . De film is te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur en vertelt het verhaal van de twaalfjarige Nanning tijdens de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog.

De film speelt zich af in april 1945 op het Duitse waddeneiland Amrum. Terwijl het Derde Rijk op instorten staat, groeit bij de jonge Nanning de twijfel aan de overtuigingen waarmee hij is opgegroeid. Zijn moeder blijft trouw aan het nazi-regime, terwijl de oorlog en schaarste het dagelijks leven steeds verder bepalen.

Amrum is gebaseerd op jeugdherinneringen van schrijver Hark Bohm en werd geregisseerd door Fatih Akin. De film laat volgens de makers niet alleen het leven op het eiland zien, maar ook de morele dilemma’s van een opgroeiend kind in oorlogstijd.

De film kreeg positieve recensies. Zo noemt VPRO Cinema de productie “indrukwekkend en aangrijpend”, terwijl NRC wijst op de fraai gefotografeerde natuurbeelden.

Filmhuis Winterswijk benadrukt dat de voorstellingen toegankelijk zijn voor iedereen. Bezoekers hoeven geen donateur te zijn om een film te bezoeken. Donateurs ontvangen wel €3 korting per voorstelling.

Reserveren kan via Skopein. Skopein.nl of telefonisch via 0543-521515. Meer informatie over het programma is te vinden via Filmhuis Winterswijk

