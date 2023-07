‘Wiesneuzen’ Kyan en Bregje onmundeg bliej met tablet

DOETINCHEM – Kyan Hartman van basisschool ’t Prisma in Doetinchem, locatie De Huet, en Bregje Krol van OBS de Woelwaters in Ulft zijn de gelukkige winnaars van een heuse Wiesneus-tablet. De twee schoolkinderen werden maandag in hun eigen klas verrast door Femia Siero, directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Uit haar handen ontvingen ze de ‘pries’ voor het goed oplossen van de puzzels in het tijdschrift Wiesneus.

De afgelopen maanden zijn er talloze Wiesneus-lessen gegeven op basisscholen in de Achterhoek. Maar liefst 2500 leerlingen uit 115 klassen hebben een uurtje ‘spöllenderwies plat praoten’ geleerd. Hieronder ook de leerlingen uit de klassen van Kyan Hartman en Bregje Krol. Zij waren twee van de vele kinderen die de oplossing van de puzzel in het bij de lessen horende Wiesneus-tijdschrift instuurden. Hun namen werden als prijswinnaars uit de hoge hoed, met daarin de naamkaartjes van de vele inzenders, getrokken.

Grote verrassing

Directeur Femia Siero en streektaalfunctionaris Diana Abbink van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) bezochten samen de twee Achterhoekse scholen om de prijzen, een tablet voor de winnaars, uit te reiken. Het ECAL is initiator van de Wiesneus-lessen die voor het zesde achtereenvolgende jaar werden gegeven in de Achterhoek.

Beide kinderen waren enorm verrast dat ze in de prijzen zijn gevallen. Op De Woelwaters in Ulft dachten de kinderen dat de prijs wel zou gaan naar een klasgenoot die goed kan ‘plat praoten’. Het was dus een extra verrassing toen Bregje de tablet in ontvangst mocht nemen. Op ’t Prisma in Doetinchem, De Huet, dacht Kyan in eerste instantie dat hij een boek had gewonnen. Dat het cadeautje een tablet bleek te zijn, deed hem glunderen van oor tot oor. De klasgenootjes van beide prijswinnaars kregen allemaal een petje met ‘Ik praot plat’ erop, wat de feestvreugde nog verhoogde.

Wiesneus kunstevent

Hoewel praktisch alle Wiesneus-lessen zijn gegeven, is het Wiesneus-jaar nog niet ten einde. Op zondag 17 september is de officiële afsluiting van Wiesneus 2023 in het Achterhoeks Openluchtmuseum te Lievelde. Tijdens dit event wordt voortgeborduurd op het Wiesneus-thema van dit jaar: Kunst. Alle kinderen, of ze nu Wiesneus-les hebben gehad of niet, zijn op zondagmiddag 17 september welkom om mee te doen aan een creatieve middag onder begeleiding van vijf kunstenaars. Entree in het museum is gratis, ook voor begeleidende ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes. Tijd: van 13.00 tot max. 17.00 uur.

Meer informatie volgt op de website: www.ecal.nu.