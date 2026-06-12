GELDERLAND — Ecologische Autoriteit: Gelderland moet natuurherstel beter onderbouwen

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De provincie Gelderland moet beter onderbouwen of Natura 2000-gebieden zich de komende jaren voldoende herstellen. Dat stelt de Ecologische Autoriteit in een nieuw advies over de natuurdoelanalyses van de provincie.

maakte in 2023 voor elf Natura 2000-gebieden analyses om te beoordelen of bestaande en geplande maatregelen voldoende zijn om de wettelijke natuurdoelen te halen. Na eerdere kritiek heeft de provincie de conclusies opnieuw bekeken en aanvullende informatie aangeleverd.

Volgens de Ecologische Autoriteit zijn er wel belangrijke maatregelen genomen voor natuurherstel, maar ontbreekt nog steeds voldoende onderbouwing om met zekerheid te kunnen zeggen dat toekomstige verslechtering van natuurgebieden wordt voorkomen. Daarom blijft de autoriteit bij haar eerdere advies om verschillende eindconclusies te herzien.

Daarnaast wijst de Ecologische Autoriteit erop dat het huidige beoordelingssysteem slechts drie categorieën kent. Hierdoor ontstaat volgens de autoriteit een vereenvoudigd beeld van de natuurontwikkeling en blijven nuances soms buiten beeld.

De provincie beschikt volgens het advies over een uitgebreid monitoringssysteem waarmee ontwikkelingen in de natuur en de effecten van herstelmaatregelen worden gevolgd. De resultaten daarvan zijn echter niet opgenomen in het aanvullende rapport. De Ecologische Autoriteit adviseert daarom om deze gegevens in toekomstige analyses wel mee te nemen, zodat conclusies beter kunnen worden onderbouwd.

De discussie draait om de vraag of de Gelderse Natura 2000-gebieden zich voldoende herstellen om aan de wettelijke natuurverplichtingen te voldoen. De provincie werkt aan herstelmaatregelen, maar zal volgens de Ecologische Autoriteit meer informatie moeten aanleveren om de verwachte resultaten overtuigend aan te tonen.

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