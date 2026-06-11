VRAGENDER — Iris Michels wint opnieuw Hotel de Lindeboom Prijs op Outdoor Gelderland

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Iris Michels heeft donderdag voor het tweede jaar op rij de Hotel de Lindeboom Prijs gewonnen tijdens . De Nederlandse amazone was met haar paard Isaac de snelste in de CSI3* 1.40 meter-rubriek en bleef daarmee de concurrentie voor.

Lange tijd leek de overwinning naar de Duitse ruiter Felix Hassmann te gaan. Hij zette als eerste starter met Casablanca AWZ een scherpe tijd neer waar het 75-koppige deelnemersveld niet aan kon tippen. Pas in de slotfase van de wedstrijd bracht Michels daar verandering in.

Met de dertienjarige Isaac reed zij een foutloze ronde in het tweefasenparcours. Als enige deelnemer dook ze onder de grens van 27 seconden, waarmee ze Hassmann alsnog naar de tweede plaats verwees.

Michels was na afloop zichtbaar tevreden. De amazone won dezelfde rubriek ook al tijdens de vorige editie van en hoopte stiekem op een herhaling van dat succes. Dat lukte opnieuw dankzij de sterke vorm van Isaac, met wie ze al langere tijd een succesvol duo vormt.

Volgens Michels is het vertrouwen tussen haar en het paard een belangrijke factor. Ze weet precies hoe Isaac reageert in verschillende situaties, wat volgens haar vaak het verschil maakt in de wedstrijd.

Achter Michels eindigde Felix Hassmann als tweede met Casablanca AWZ. De derde plaats was voor de Nederlander Pim Mulder met Diamond Z. Emma Sophia Spanko uit Tsjechië werd vierde met Kontiki Z, terwijl Fleur Holleman met Innuendo R&D de top vijf completeerde.

Meer informatie en de volledige uitslag zijn te vinden op Outdoor .

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