Eerste flitshuwelijk in gemeente Bronckhorst voltrokken

BRONCKHORST – In de gemeente Bronckhorst is maandag 5 januari 2026 het eerste flitshuwelijk gesloten. John Verwaaijen en Brenda Sins waren het eerste paar dat gebruikmaakte van deze nieuwe huwelijksvorm. De ceremonie werd voltrokken door ambtenaar van de burgerlijke stand Marion ter Horst.

Het flitshuwelijk is sinds 1 januari 2026 een nieuwe optie naast het reguliere huwelijk, het geregistreerd partnerschap en de gratis huwelijks- of partnerschapsregistratie. Met deze vorm wil de gemeente stellen meer flexibiliteit bieden bij het officieel vastleggen van hun relatie.

Bij een gratis huwelijk of partnerschap mogen maximaal vier getuigen aanwezig zijn. Het flitshuwelijk biedt meer ruimte: in totaal mogen maximaal vijftien personen aanwezig zijn, inclusief het bruidspaar en de getuigen. Daarnaast kan de ambtenaar, als het paar dat wenst, een korte toespraak houden. Daarmee vormt het flitshuwelijk een laagdrempelig alternatief tussen een sobere en een uitgebreide ceremonie.

De eerste voltrekking markeert de start van deze nieuwe mogelijkheid binnen de gemeente Bronckhorst. Belangstellenden kunnen sinds dit jaar zelf kiezen welke vorm het beste bij hun wensen past.

Meer informatie over trouwen en het geregistreerd partnerschap in Bronckhorst is te vinden op

