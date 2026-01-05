Grol jeugdteams succesvol in de zaal
GROENLO – De jeugdteams van s.v. Grol hebben de afgelopen twee weken sterk gepresteerd tijdens verschillende zaalvoetbaltoernooien in de regio. De toernooien vonden plaats in Beltrum, Zieuwent, Winterswijk en Enschede en werden goed georganiseerd.
Meerdere teams van Grol wisten daarbij mooie resultaten te boeken. Zo pakten Grol JO8-2, Grol JO8-4, Grol JO10-1 en Grol JO11-1 de toernooiwinst in hun eigen categorie. Een knappe prestatie van de jonge voetballers.
De zaaltoernooien bieden jeugdspelers in de winterperiode de kans om actief te blijven, wedstrijdritme op te doen en spelplezier te combineren met ontwikkeling. Voor Grol leverde dat niet alleen sportieve successen op, maar ook enthousiaste reacties langs de kant.
De club kijkt tevreden terug op de afgelopen weken en spreekt waardering uit voor de inzet van spelers, trainers en begeleiders. Met deze resultaten begint de jeugd van s.v. Grol vol vertrouwen aan de komende periode.
Meest geliked deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 19
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
- Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door 1
- Vier op de tien Nederlanders moesten zorgtoeslag terugbetalen: vaak onverwacht en stressvol 1
- Oost Gelre zet stappen in woningbouw: plannen voor Groenlo en Lichtenvoorde 1
Trending deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 19
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Nieuwjaarsloop SV Grol afgelast, bijeenkomst gaat door 1
- Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland 2
- Ruim 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij verkooppunt in Groenlo 1
- Woning aan Marishof in Lichtenvoorde twee weken gesloten na vondst explosief materiaal 1