Grol jeugdteams succesvol in de zaal

GROENLO – De jeugdteams van s.v. Grol hebben de afgelopen twee weken sterk gepresteerd tijdens verschillende zaalvoetbaltoernooien in de regio. De toernooien vonden plaats in Beltrum, Zieuwent, Winterswijk en Enschede en werden goed georganiseerd.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Meerdere teams van Grol wisten daarbij mooie resultaten te boeken. Zo pakten Grol JO8-2, Grol JO8-4, Grol JO10-1 en Grol JO11-1 de toernooiwinst in hun eigen categorie. Een knappe prestatie van de jonge voetballers.

De zaaltoernooien bieden jeugdspelers in de winterperiode de kans om actief te blijven, wedstrijdritme op te doen en spelplezier te combineren met ontwikkeling. Voor Grol leverde dat niet alleen sportieve successen op, maar ook enthousiaste reacties langs de kant.

De club kijkt tevreden terug op de afgelopen weken en spreekt waardering uit voor de inzet van spelers, trainers en begeleiders. Met deze resultaten begint de jeugd van s.v. Grol vol vertrouwen aan de komende periode.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)